2019-08-06T22:55:25+03:00
В мире

Более 300 человек тушат сильный пожар на юге Франции

Местные власти направили на место происшествия восемь самолетов-амфибий и команды пожарных
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Более 300 человек тушат сильный пожар на юге ФранцииБолее 300 человек тушат сильный пожар на юге ФранцииФото: REUTERS
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СМИ Франции сообщают, что более 300 человек тушат пожар во французском департаменте Ардеш. На данный момент известно, что огонь преодолел 80 гектаров.

Местные власти направили на место происшествия восемь самолетов-амфибий, команды пожарных и оперативно эвакуировали кемпинг, где находилось 63 туриста.

Также сообщается, что пожар начался во вторник, 6 августа, в окрестностях коммуны Лаблашер, пишет префектура местного департамента.

На прошлой неделе пожары уничтожили 500 гектаров леса и кустарников во французском департаменте Гар. Один из самолетов, тушивших их, потерпел крушение, его пилот погиб.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в Великобритании на территории аэродрома загорелся склад. Огонь быстро распространился в помещении, но жертв удалось избежать. Огонь охватил склад с материалами и инвентарем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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