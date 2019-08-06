Более 300 человек тушат сильный пожар на юге Франции
СМИ Франции сообщают, что более 300 человек тушат пожар во французском департаменте Ардеш. На данный момент известно, что огонь преодолел 80 гектаров.
Местные власти направили на место происшествия восемь самолетов-амфибий, команды пожарных и оперативно эвакуировали кемпинг, где находилось 63 туриста.
Также сообщается, что пожар начался во вторник, 6 августа, в окрестностях коммуны Лаблашер, пишет префектура местного департамента.
На прошлой неделе пожары уничтожили 500 гектаров леса и кустарников во французском департаменте Гар. Один из самолетов, тушивших их, потерпел крушение, его пилот погиб.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что некоторое время назад в Великобритании на территории аэродрома загорелся склад. Огонь быстро распространился в помещении, но жертв удалось избежать. Огонь охватил склад с материалами и инвентарем.
ИСТОЧНИК KP.RU