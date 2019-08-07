Гильермо дель Торо получил звезду Аллеи славы Голливуда

СЕГОДНЯ 11:11 2019-08-07T11:11:25+03:00

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Гильермо дель Торо получил собственную звезду на Аллее Славы Голливуда. Регалию кинорежиссер посвятил своей родине - Мексике и всем иммигрантам мира.

«Для меня, как мексиканца, получение звезды - это жест, а в настоящий момент такие жесты не могут быть банальными или обычными. Очень важно, что это происходит именно сейчас, потому что я заявляю всем иммигрантам из любой страны, что им следует верить в шанс, а не в препятствия», - сказал дель Торо, после чего преклонил колено и поцеловал флаг Мексики.

Режиссер является одни из самых успешных авторов в современном кино. Он снял такие фильмы как «Лабиринт фавна», «Хеллбой», «Форма воды». За последний он получил Оскары одновременно в двух номинациях: «лучший фильм» и «лучшая режиссура».

Аллея славы Голливуда находится в Лос-Анджелесе с конца 50-х годов. Сейчас на бульваре, являющемся одной из главных местных достопримечательностей, находится 2669 звезд режиссеров, актеров, музыкантов и других деятелей культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU