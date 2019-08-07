2019-08-07T11:50:45+03:00
Общество

В Госдуме предложили досрочно включить отопление из-за холодов

Инициативу озвучил депутат Василий Власов
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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С конца июня во множестве регионов стоят аномальные холодаС конца июня во множестве регионов стоят аномальные холодаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать отопление в домах во время летнего похолодания.

По словам Власова, большую часть лета к нему поступали обращения по поводу холода в квартирах. Из-за низкой, совершенно не летней температуры, россияне регулярно просят внеочередно включить центральное отопление.

«Также необходимо помнить, что счета за отопление поступают нашим гражданам в течение всего года. Принимая во внимание этот факт, считаю справедливыми подобные просьбы граждан», — заметил депутат.

Тем не менее, председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор счел инициативу хоть и хорошей, но физически нереализуемой, сообщает НСН. Он напомнил что теплосети в летний период проходят капитальный ремонт и плановое обслуживание. Запуск неподготовленных котлов и насосов череват риском неисправности зимой, когда отопление жизненно необходимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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