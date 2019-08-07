2019-08-07T15:28:19+03:00
Общество

Онищенко призвал сажать за срыв закупок жизненно важных лекарств

Только в первой половине 2019 года количество сорванных сделок по данному направлению увеличилось в два раза
Ася РОМАНЧУК
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Геннадий Онищенко призвал сажать в тюрьму всех виновных в срывах закупок жизненно важных лекарствГеннадий Онищенко призвал сажать в тюрьму всех виновных в срывах закупок жизненно важных лекарствФото: Евгения ГУСЕВА
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Геннадий Онищенко призвала сажать в тюрьму тех, кто срывает закупки жизненно важных препаратов. Статистика по данным сделкам удручает: с начала года было сорвано в два раза больше сделок, чем в 2018-м. Увеличение с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч.

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что это настоящее преступление против страны. Он обвиняет в сложившейся ситуации производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.

- Им жадность застит глаза. Им хочется цены не делать реальными и разумными. То, что Минздрав устанавливает цены – это правильно, у ведомства есть все рычаги и козыри, чтобы контролировать этот бизнес, но никто не хочет заниматься, - комментирует ИА «НСН» Онищенко.

Депутат уверен, что производители идут на шантаж государства в лице Минздрава. Получается, что в казне есть деньги, но приобрести лекарства не получается. Больные люди остаются без лечения.

- Есть такое понятие преступная халатность, как раз подходит под это. И сажать надо за это людей, - резюмирует Онищенко.

Ранее сообщалось, что расходы на закупки лекарств для льготников увеличились на 39%, а вот объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%

ИСТОЧНИК KP.RU

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