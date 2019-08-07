Онищенко призвал сажать за срыв закупок жизненно важных лекарств
Геннадий Онищенко призвала сажать в тюрьму тех, кто срывает закупки жизненно важных препаратов. Статистика по данным сделкам удручает: с начала года было сорвано в два раза больше сделок, чем в 2018-м. Увеличение с 31,8 тысяч до 60,8 тысяч.
Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что это настоящее преступление против страны. Он обвиняет в сложившейся ситуации производителей, желающих побольше заработать, и Минздрав, не контролирующий бизнес.
- Им жадность застит глаза. Им хочется цены не делать реальными и разумными. То, что Минздрав устанавливает цены – это правильно, у ведомства есть все рычаги и козыри, чтобы контролировать этот бизнес, но никто не хочет заниматься, - комментирует ИА «НСН» Онищенко.
Депутат уверен, что производители идут на шантаж государства в лице Минздрава. Получается, что в казне есть деньги, но приобрести лекарства не получается. Больные люди остаются без лечения.
- Есть такое понятие преступная халатность, как раз подходит под это. И сажать надо за это людей, - резюмирует Онищенко.
Ранее сообщалось, что расходы на закупки лекарств для льготников увеличились на 39%, а вот объем приобретенных препаратов сократился на 1,3%
ИСТОЧНИК KP.RU