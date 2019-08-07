Появилась кофемашина, умеющая варить пиво

СЕГОДНЯ 16:02 2019-08-07T16:08:04+03:00

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Американский стартап Pico создал устройство способное приготовить практически любой напиток. Новинка называется MultiBrew и внешне практически ничем не отличается от привычной всем кофемашины.

Машина умеет варить кофе, чай, комбучу (напиток из чайного гриба), колд брю (кофе на холодной воде) и даже пиво. Для этого достаточно вставить в аппарат фирменную капсулу и выбрать напиток на сенсорном экране или приложении на смартфоне. Также существует возможность добавлять в рецепт собственные ингредиенты и составлять программы приготовления, сообщает Ридус.

Ранее LG представили собственное устройство для приготовления напитков под названием HomeBrew, но она умеет делать только пиво.

Еще неизвестно когда продукт Pico поступит в открытую продажу. Пока компания собирает на своем сайте отзывы потенциальных пользователей и дорабатывает устройство. Краудфандинг для начала массового производства запланирован на конец этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU