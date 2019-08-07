2019-08-07T15:57:20+03:00
Общество

В Москве ресторанам посоветовали закрыть летние веранды из-за погодного коллапса

Ухудшение метеоусловий ожидается в четверг и пятницу
Ася РОМАНЧУК
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В Москве владельцам кафе и ресторанов посоветовали временно закрыть летние террасыВ Москве владельцам кафе и ресторанов посоветовали временно закрыть летние террасыФото: Иван МАКЕЕВ
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Власти Москвы посоветовали владельцам кафе и ресторанов временно закрыть летние веранды. Это необходимо сделать из-за требований безопасности: в четверг и пятницу синоптики дают неблагоприятные прогнозы. В столице будет дуть сильный ветер, пройдут обильные дожди с грозами.

Рекомендацию озвучили в столичном департаменте торговли и услуг.

- В связи с погодными условиями и предупреждениями синоптиков на 8 и 9 августа просим все предприятия общепита, имеющие летние веранды, временно прекратить их эксплуатацию. В указанные дни скорость ветра будет достигать 20 метров в секунду, - сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента.

Специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова поделилась прогнозами. Она отметила, что жителей столицы ждет настоящий природный коллапс. В четверг и пятницу ожидаются сильные дожди, грозы и порывистый ветер, за сутки выпадет 50% месячной нормы осадков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что погода начнет портиться в среду, 7 августа. Уже вечером пройдет в отдельных районах возможна гроза. В целом же синоптики обещают россиянам аномально холодный август.

ИСТОЧНИК KP.RU

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