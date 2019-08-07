Последнюю песню Вилли Токарев посвятил Рамзану Кадырову

СЕГОДНЯ 16:22 2019-08-07T16:22:17+03:00

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Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал в своем инстаграме о последней песне Вилли Токарева.

Вдова артиста передала ее чиновнику уже после смерти мужа. «Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — пояснил Умаров. Также он признался, что хоть и не является поклонником творчества Токарева, но в детстве часто украдкой слушал его записи, собщает сайт телеканала «360».

«Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье», — добавил министр.

Последнюю свою песню Токарев посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. В записи на манер лезгинки поется:

Кто стал деревья в Грозном сажать,

Думать, мечтать о мире,

Кто заставил Чечню уважать?

Это Рамзан Кадыров.

djambox Последняя запись Вилли Токарева

ИСТОЧНИК KP.RU