Последнюю песню Вилли Токарев посвятил Рамзану Кадырову
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал в своем инстаграме о последней песне Вилли Токарева.
Вдова артиста передала ее чиновнику уже после смерти мужа. «Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце», — пояснил Умаров. Также он признался, что хоть и не является поклонником творчества Токарева, но в детстве часто украдкой слушал его записи, собщает сайт телеканала «360».
«Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье», — добавил министр.
Последнюю свою песню Токарев посвятил главе Чечни Рамзану Кадырову. В записи на манер лезгинки поется:
Кто стал деревья в Грозном сажать,
Думать, мечтать о мире,
Кто заставил Чечню уважать?
Это Рамзан Кадыров.
ИСТОЧНИК KP.RU