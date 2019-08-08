СЕГОДНЯ 03:10 2019-08-08T03:10:48+03:00

Великобритания заявила о готовности заключить торговые отношения с США после Brexit Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый премьер страны и Трамп уже договорились о переговорах

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Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Великобритания сразу же после Brexit готова подписать с США соглашение о свободной торговле.

- Президент Трамп вновь ясно дал понять, что хочет заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с Великобританией. Я надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше после того, как мы покинем ЕС 31 октября, - сказал Рааб.

Однако есть опасения, что Конгресс США может проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией. Такой вариант возможен, если при выходе из ЕС Великобритания пересмотрит Белфастское соглашение, регулирующее отношения между югом и севером Ирландии

- Я уверен, что при любом достигнутом решении мы сможем выполнять фундаментальные обещания, содержащиеся в Белфастском соглашении, - заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС до 31 октября. Он даже допустил приостановку работы парламента ради Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU