Великобритания заявила о готовности заключить торговые отношения с США после Brexit
Глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб заявил, что Великобритания сразу же после Brexit готова подписать с США соглашение о свободной торговле.
- Президент Трамп вновь ясно дал понять, что хочет заключить амбициозное соглашение о свободной торговле с Великобританией. Я надеюсь, мы сможем сделать это как можно раньше после того, как мы покинем ЕС 31 октября, - сказал Рааб.
Однако есть опасения, что Конгресс США может проголосовать против заключения соглашения о свободной торговле с Великобританией. Такой вариант возможен, если при выходе из ЕС Великобритания пересмотрит Белфастское соглашение, регулирующее отношения между югом и севером Ирландии
- Я уверен, что при любом достигнутом решении мы сможем выполнять фундаментальные обещания, содержащиеся в Белфастском соглашении, - заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Напомним, что новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен вывести страну из ЕС до 31 октября. Он даже допустил приостановку работы парламента ради Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU