Борис Джонсон допустил приостановку работы парламента ради Brexit

СЕГОДНЯ 02:37 2019-07-10T02:38:40+03:00

Претендент на пост премьера Великобритании считает, что такой шаг оградит процесс выхода из ЕС от вмешательства законодателей

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Основной претендент на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в очередной раз допустил возможность приостановки работы Палаты общин британского парламента до реализации выхода страны из Евросоюза. Об этом он заявил 9 июля во время теледебатов со своим конкурентом Джереми Хантом.

По мнению экс-главы МИД, заморозка работы парламента позволит оградить ход процесса Brexit от вмешательства законодателей и обеспечить выход страны из ЕС 31 октября. Джонсон подчеркнул, что настроен добиваться заключения сделки в Брюсселем по условиям "развода" и считает, что Великобритании не следует на этой стадии переговоров в очередной раз ослаблять свою собственную позицию, передает ТАСС.

Хант отозвался критикой на такое заявление оппонента и напомнил об эпохе диктатуры Кромвеля.

"В прошлом, когда работу парламента останавливали против его воли, у нас случилась гражданская война", - заявил он.

ИСТОЧНИК KP.RU