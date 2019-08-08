Появилось видео с места аварии с экскурсионным автобусом в Новороссийске
В Новороссийские экскурсионный автобус попал в страшную аварию. По предварительным данным, водитель машины уснул за рулем и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Удар был такой силы, что автобус опрокинулся в 10-метровый кювет. Его пассажиры остались живы, в легковушке трое погибших – женщина и двое детей.
От удара о землю автобус сильно искорежило, выбраться без помощи спасателей не представлялось возможным. Пассажирам автобуса помогали выбраться из салона сотрудники чрезвычайного ведомства. Они вытаскивали людей и передавали их медикам. Больше 30 взрослых и 11 детей доставили в местную больницу. После завершения спасательных автобус из кювета доставали специальной техникой. Видео опубликовали в социальных сетях.
В Новороссийске создали оперативный штаб, а по факту аварии возбуждено уголовное дело.
В Новороссийске машина и рейсовый автобус упали с обрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU