СЕГОДНЯ 06:16 2019-08-08T06:16:23+03:00

Появилось видео с места аварии с экскурсионным автобусом в Новороссийске. Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

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В Новороссийские экскурсионный автобус попал в страшную аварию. По предварительным данным, водитель машины уснул за рулем и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем. Удар был такой силы, что автобус опрокинулся в 10-метровый кювет. Его пассажиры остались живы, в легковушке трое погибших – женщина и двое детей.

От удара о землю автобус сильно искорежило, выбраться без помощи спасателей не представлялось возможным. Пассажирам автобуса помогали выбраться из салона сотрудники чрезвычайного ведомства. Они вытаскивали людей и передавали их медикам. Больше 30 взрослых и 11 детей доставили в местную больницу. После завершения спасательных автобус из кювета доставали специальной техникой. Видео опубликовали в социальных сетях.

В Новороссийске создали оперативный штаб, а по факту аварии возбуждено уголовное дело.

nvrsk_road Видео с места ДТП в Новороссийске

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724742" frameborder="0"></iframe> В Новороссийске машина и рейсовый автобус упали с обрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU