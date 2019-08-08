СЕГОДНЯ 00:07 2019-08-08T00:09:23+03:00

Причины ДТП с автобусом под Новороссийском: водитель мог уснуть за рулем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В результате аварии около 40 человек получили ранения, трое погибли. Стали известны предварительные причины ДТП с автобусом под Новороссийском

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В Новороссийске сегодня ночью произошла страшная авария. С обрыва упал рейсовый автобус с пассажирами в салоне. Сообщается, что внутри находилось около 40 пассажиров, восемь из которых дети. По предварительным данным, причиной ДТП с автобусом под Новороссийском могло стать то что водитель автобуса уснул за рулем и врезался в легковушку, где находилось четыре человека. После многотонная машина вылетела в кювет.

В результате аварии автобус упал с обрыва высотой около 10 метров. На место незамедлительно выехали спасатели и скорая помощь. Сотрудники МЧС помогли людям покинуть искореженный автобус.

В больницы с места происшествия увезли 21 человека, пятеро из них дети. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. По предварительным данным, в результате страшной аварии погибли три человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/724740" frameborder="0"></iframe> Под Новороссийском рейсовый автобус свалился с обрыва после ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU