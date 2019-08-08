Причины ДТП с автобусом под Новороссийском: водитель мог уснуть за рулем
В Новороссийске сегодня ночью произошла страшная авария. С обрыва упал рейсовый автобус с пассажирами в салоне. Сообщается, что внутри находилось около 40 пассажиров, восемь из которых дети. По предварительным данным, причиной ДТП с автобусом под Новороссийском могло стать то что водитель автобуса уснул за рулем и врезался в легковушку, где находилось четыре человека. После многотонная машина вылетела в кювет.
В результате аварии автобус упал с обрыва высотой около 10 метров. На место незамедлительно выехали спасатели и скорая помощь. Сотрудники МЧС помогли людям покинуть искореженный автобус.
В больницы с места происшествия увезли 21 человека, пятеро из них дети. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. По предварительным данным, в результате страшной аварии погибли три человека.
Под Новороссийском рейсовый автобус свалился с обрыва после ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU