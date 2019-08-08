2019-08-08T22:35:33+03:00
Политика

Охранник Зеленского не пустил к президенту российскую журналистку

Мужчина держал сотрудницу ВГТРК до тех пор, пока кортеж украинского лидера не уехал [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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К Зеленскому не пустили российскую журналисткуК Зеленскому не пустили российскую журналисткуФото: Скриншот с видео
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Сотруднице телеканала "Россия" не позволили даже приблизиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Охранник политика с турецкой стороны схватил журналистку за руку и не отпускал до тех пор, пока политик не уехал.

Все произошло в четверг, 8 августа, в Стамбуле. Сайт kp.ru писал, что Зеленский прибыл в резиденцию константинопольского патриарха Варфоломея, после чего они вместе пообедали и побеседовали.

Сотрудницу телеканала "Россия" заблокировали охранники Зеленского.Турок держал журналистку за руку до тех пор, пока президент Украины не уехал

Российская журналистка ожидала президента у входа, вместе с представителями других СМИ, но охранник преградил ей путь, стоило только президенту появиться. Пока Зеленский и Варфоломей прощались, мужчина держал сотрудницу ВГТРК за руку. Женщина просила отпустить ее и больше не трогать, но охранник отошел лишь после того, как кортеж украинского лидера уехал.

В пресс-службе Патриархии заявили, что действия журналистки могли показаться службе безопасности некорректными, передает "Укринформ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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