Зеленский и патриарх Варфоломей встретились в Турции

СЕГОДНЯ 19:46 2019-08-08T19:46:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем во время второго дня своего официального визита в Турцию в четверг, 8 августа. Беседа состоялась в резиденции епископа в Фанаре.

"Наша общая ценность — жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - цитирует "Громадське" Зеленского.

Сайт kp.ru писал, что именно Варфоломей в начале 2019 года вручил православной украинской церкви Томос об автокефалии. Документ должен был способствовать объединению христиан и религиозных структур, но в итоге все вылилось в публичный конфликт между патриархом "новой" Православной церкви Украины Филаретом и предстоятелем митрополитом Епифанием.

ИСТОЧНИК KP.RU