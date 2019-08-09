2019-08-09T11:33:56+03:00
Здоровье

Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье

Они могут стать причиной развития рака и астмы
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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Сибирские пожары накрыли дымом полстраны Фото: Виктор ЧавайнСибирские пожары накрыли дымом полстраны Фото: Виктор Чавайн
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По оценкам врачей особого вреда кратковременное выдыхание дыма не принесет, однако длительное воздействие может быть чревато астмой, раком и болезнями сердца. Ко всему прочему любой дым имеет свойство оседать в бронхах, ослабляя их функционирование.

«Долговременный эффект от лесных пожаров мало изучен. Дым содержит ряд канцерогенных агентов, и долговременное вдыхание мелких частиц в долгосрочной перспективе увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний», — сообщил РИА «Новости» эксперт Департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения Андре Илбави.

В целом риск преждевременной смерти повышается от контакта с любыми продуктами горения. Это и угарный газ, и тяжелые металлы в дыме, и простая сажа, залепляющая стенки легких.

Ранее сообщалось об увеличении площади горящей тайги в Иркутской и других областях. Многие города все еще в дыму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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