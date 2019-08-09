2019-08-09T17:45:17+03:00
Умные вещи

Facebook предложила СМИ 3 миллиона долларов в год за публикацию новостей

Осенью 2019 года соцсеть откроет новостную вкладку, за наполнение которой готова платить ведущим новостным компаниям США
Людмила КАЮМОВА
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Facebook предлагает два вариант размещения информации на своей площадкеFacebook предлагает два вариант размещения информации на своей площадкеФото: REUTERS
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Руководство социальной сети Facebook объявило о намерении платить 3 миллиона долларов каждый год за лицензию на размещение новостей в своей новой вкладке, которую планирует запустить осенью. По данным, опубликованным в газете The Wall Street Journal, соцсеть интересуют телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство деловых новостей Bloomberg, The Walt Disney Company и компания Dow Jones, которая является дочерним предприятием The Wall Street Journal.

Facebook предлагает два вариант размещения информации на своей площадке. Это может быть полноценная статья или же только заголовок со ссылкой на сайт средства массовой информации. Способ представления новостей будет зависеть исключительно от выбора самих СМИ. В публикации также сообщается, что компания Facebook готова принимать рекомендации от своих новых партнеров по усовершенствованию новостной вкладки.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как новый сервис Facebook Workplace отличается от стандартного рабочего портала, помогая сократить время передачи информации внутри организации, повысить осведомленность сотрудников и сплотить коллектив.

ИСТОЧНИК KP.RU

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