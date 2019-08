Facebook предложила СМИ 3 миллиона долларов в год за публикацию новостей

СЕГОДНЯ 17:45 2019-08-09T17:45:17+03:00

Руководство социальной сети Facebook объявило о намерении платить 3 миллиона долларов каждый год за лицензию на размещение новостей в своей новой вкладке, которую планирует запустить осенью. По данным, опубликованным в газете The Wall Street Journal, соцсеть интересуют телекомпания ABC, газета The Washington Post, агентство деловых новостей Bloomberg, The Walt Disney Company и компания Dow Jones, которая является дочерним предприятием The Wall Street Journal.

Facebook предлагает два вариант размещения информации на своей площадке. Это может быть полноценная статья или же только заголовок со ссылкой на сайт средства массовой информации. Способ представления новостей будет зависеть исключительно от выбора самих СМИ. В публикации также сообщается, что компания Facebook готова принимать рекомендации от своих новых партнеров по усовершенствованию новостной вкладки.

