В Лондоне зафиксировали массовое отключение электроэнергии

СЕГОДНЯ 21:10 2019-08-09T21:24:34+03:00

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Массовое отключение электроэнергии зафиксировали в Лондоне и на юго-востоке Великобритании.

По сообщению местной компании-оператора, инцидент произошел после сбоя в работе национальной энергосистемы страны.

UK Power Network также проинформировало автомобилистов, что отключение электричества затронуло и уличное освещение, и призвало их соблюдать осторожность.

Лондонские железнодорожники сообщили пассажирам о возможных переносах времени отправления или об отмене большинства поездов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле текущего года в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества. Без света остались Каракас и 15 штатов Боливарианской республики. По данным местной газеты El Nacional, без света остались несколько районов столицы страны и 15 из 23 штатов Боливарианской республики. Напомним, в марте этого года Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории массовых отключения электричества.

ИСТОЧНИК KP.RU