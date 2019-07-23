СЕГОДНЯ 01:30 2019-07-23T01:38:03+03:00

Каракас и 15 штатов Венесуэлы снова остались без света Фото: REUTERS

Без света остались Каракас и 15 штатов Боливарианской республики

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Вечером в понедельник, 22 июля, в Венесуэле снова произошло массовое отключение электричества, из-за чего была остановлена работа трех из пяти линий метрополитена Каракаса.

По данным газеты El Nacional, без света остались несколько районов столицы страны и 15 из 23 штатов Боливарианской республики. Причины очередного отключения электроснабжения выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года Венесуэла пережила два крупнейших в своей истории массовых отключения электричества, из-за чего правительству несколько раз пришлось объявлять рабочие дни выходными, закрывать учреждения и школы.

Власти страны заявили, что причиной блэкаута стала кибератака на ГЭС «Эль-Гури», проведенная из Соединенных Штатов. Президент Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на «американский империализм».

А 31 марта стало известно о новых атаках на венесуэльскую энергетическую систему.

ИСТОЧНИК KP.RU