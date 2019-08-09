Во Франции оценили вероятность присоединения США к "нормандскому формату"

СЕГОДНЯ 21:37 2019-08-09T21:50:24+03:00

Французский дипломат заявил, что Париж, как и Берлин, поддерживает диалог со спецпредставителем Штатов по Украине послом Куртом Волкером

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Представитель французского министерства иностранных дел заявил, что французская сторона не рассматривает вопрос о возможности подключения США к переговорам по Донбассу.

Он подчеркнул, что Париж, как и Берлин, поддерживает диалог со спецпредставителем Штатов по Украине послом Куртом Волкером. При этом вопрос об изменении «нормандского формата» не стоит ни у одной из сторон на повестке дня.

- Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует, - заявил дипломат, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что украинский лидер Владимир Зеленский и российский глава Владимир Путин договорились о возможной встрече лидеров "нормандской четверки". В пресс-службе президента Украины отметили, что готовятся документы для подписания на высшем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU