Представители Михаила Горбачева опровергли новость о его плохом здоровье

СЕГОДНЯ 12:39 2019-08-10T12:46:48+03:00

Представители Михаила Горбачева уверяют, что экс-глава СССР регулярно ходит на работу и чувствует себя нормально Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Новость о том, что бывший президент СССР Михаил Горбачев испытывает проблемы со здоровьем появилась 10 августа. Журналист Алексей Венедиктов озвучил ее в эфире передачи «Гордон».

Представители Михаила Горбачева среагировали на ситуацию и опровергли слова, что политик «ходит очень тяжело, накопились многие болезни….он уже месяцев шесть живет в больнице».

Глава пресс-службы экс-президента Павел Палажченко заявил, что утверждение о серьезном ухудшении здоровья не соответствует действительности.

- Могу подтвердить, что на работе он бывает регулярно. Был вчера, я сам при этом присутствовал, он участвовал в разговоре, обсуждали текущие вопросы, внутрироссийские и международные, - рассказал Палажченко ТАСС.

Он отметил, что экс-президент участвует в жизни созданного им «Горбачев-Фонда» и живо отслеживает российские и мировые политические новости, комментирует текущие события.

ИСТОЧНИК KP.RU