СЕГОДНЯ 06:33 2019-08-10T06:38:50+03:00

«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Журналист отметил, что у бывшего президента с возрастом накопилось много болезней

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Стало известно о состоянии бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В эфире передачи «Гордон», которая транслировалась на телеканале «НАШ», журналист Алексей Венедиктов сообщил, что у экс- главы государства состояние здоровья «очень плохое»

- С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни - ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице, - сказал Венедиктов.

Журналист уточнил, что несмотря на здоровье Горбачева, они периодически встречаются в ресторане. Бывший президент, по словам Венедиктова, следит за происходящим в стране и мире с помощью планшета и смартфона.

Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации бывшего президент СССР. В беседе с обозревателем «Комсомолки» Горбачев не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствии, но его окружение опровергло информацию о госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU