2019-08-10T06:38:50+03:00
Общество

«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева

Журналист отметил, что у бывшего президента с возрастом накопилось много болезней
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments11
«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила Горбачева«Он уже месяцев шесть живет в больнице: Венедиктов рассказал о состоянии Михаила ГорбачеваФото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Стало известно о состоянии бывшего президента СССР Михаила Горбачева. В эфире передачи «Гордон», которая транслировалась на телеканале «НАШ», журналист Алексей Венедиктов сообщил, что у экс- главы государства состояние здоровья «очень плохое»

- С головой все в порядке, ходит очень тяжело, накопились многие болезни - ну, ему 88. Последние два года — очень плохо: он уже месяцев шесть живет в больнице, - сказал Венедиктов.

Журналист уточнил, что несмотря на здоровье Горбачева, они периодически встречаются в ресторане. Бывший президент, по словам Венедиктова, следит за происходящим в стране и мире с помощью планшета и смартфона.

Напомним, что ранее сообщалось о госпитализации бывшего президент СССР. В беседе с обозревателем «Комсомолки» Горбачев не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствии, но его окружение опровергло информацию о госпитализации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Зеленский
Серьезная авария с участием пяти машин произошла на МКАД
В Греции два человека погибли при столкновении лодок
ЕС разработает инструкцию по выявлению и непризнанию российских паспортов у жителей Донбасса
В Госдуме предположили, что аномальную погоду в России могло вызвать климатическое оружие США
Умер Эрни Колон, реактор комиксов DC и Marvel
В Люксембурге 14 человек пострадали в результате смерча
Устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы
КНДР запустила две ракеты в сторону Японского моря
При взрыве газовой заправки в Ингушетии пострадали шесть человек
В сети появилось видео с едущим по Крымскому мосту поездом
Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России
В селе Коминтерново в ДНР в результате обстрела погибли два человека
Росрыбаловство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
Власти Москвы предупредили о возможных провокациях на митинге 10 августа
Турецкий политик призвал Эрдогана открыто признать Крым российским
Минсельхоз РФ счел возможным передачу продуктов на благотворительность
Трамп заявил, что США не готовы к торговой сделки с Китаем
Во Франции оценили вероятность присоединения США к "нормандскому формату"
В Лондоне зафиксировали массовое отключение электроэнергии
В США задержали мужчину, который приблизился к супермаркету Walmart с ружьем и сотней патронов
Центробанк заявил, что отток капитала из РФ с начала года вырос более чем в 1,5 раза
Киев подготовил около 800 полицейских для возвращения Донбасса
На Украине объяснили решение пропустить российский самолет вопреки запрету
Орешкин заявил о преодолении разногласий по интеграции между Москвой и Минском