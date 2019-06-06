2019-06-06T18:53:26+03:00
Политика

Михаил Горбачев - Александру Гамову: Я рад тебя слышать. Как мое здоровье? Потерпи немного...

Экс-президент СССР в беседе с обозревателем «Комсомолки» не стал отвечать на прямой вопрос о своем самочувствие, но его окружение опровергло информацию о госпитализации
Александр ГАМОВ@gamov1
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Михаил ГорбачевМихаил ГорбачевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В четверг, 6 июня, ближе к вечеру в СМИ появилась тревожная информация: «Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации». Далее - такая вот расшифровка: «Я сейчас в больнице, - приводятся слова Михаила Сергеевича. - Это затянувшееся. Уже накопившееся разрядилось, и довольно тяжело. Но ещё сказать, что я увидел свет в конце тоннеля, рано. Ещё не видно его».

Позднее руководитель пресс-службы «Горбачёв-фонда» Павел Палажченко опроверг информацию о госпитализации Горбачева. А знающие люди в окружении экс-президента СССР так объяснили мне появление этих слухов: дескать, Михаил Сергеевич, действительно, утром ненадолго заехал в больницу - это был плановый визит к врачу. Кто-то ему в это самое время позвонил и - «бойким голосом» - справился о здоровье. Ну, Горбачев, дескать, и произнес эти несколько слов, толковать которые можно по-разному...

Впрочем, это объяснение мне показалось недостаточным, и тогда я позвонил самому Горбачеву. Вот точная стенограмма нашего разговора...

Михаил Горбачев: "Как мое здоровье? Потерпи немного...".Александр ГАМОВ

- Алло!

- (Горбачев поднял трубку и молчит)

- Михаил Сергеевич, извините, ради Бога. Это Гамов из «Комсомолки».

- Ну, я понимаю. И рад тебя слышать.

- А чего опять всполошились, что вы в больнице? Можете для наших радиослушателей и читателей сказать пару слов, что все в порядке?

- Потерпи немного.

- То есть, что передать нашим?

- Потерпи.

- То есть, у вас все в порядке, все хорошо?

- Нет. Не могу сказать.

- Ну, выздоравливайте, Михаил Сергеевич.

- Спасибо.

- Всего вам доброго!

Кстати, голос Горбачева был вполне бодрым. И, в принципе, все было понятно. Но, чтобы уточнить еще и некоторые детали, я набрал номер телефона Владимира Полякова - своего давнего знакомого и представителя «Горбачев-фонда».

Владимир Поляков, представитель "Горбачев-фонда": "Михаил Сергеевич сейчас в фонде. Мы работаем с ним над новой книгой".

- ...Владимир, здравствуйте!

- Александр, минут через 5-10, ладно?

- Ага. А что означает, Михаил Сергеевич говорит – потерпи. С ним все в порядке?

- Ну, вот сидим в фонде, работаем над книгой.

- А, и Михаил Сергеевич рядом?

- Да, он вот прямо в полуметре от меня.

- А чего тогда всполошились?

- А я не знаю, кто всполошился?

- Ну, везде пишут… Вот скажите, что…

- Ну, вот, я говорю, что Михаил Сергеевич находится в фонде, мы сидим работаем над рукописью его книги.

- Это новая книга будет?

- Будет да, книга.

- А он мне сказал – потерпи, – что это означает?

- Ну, может быть, Михаил Сергеевич думал, что ты позже перезвонишь, он тебе что-нибудь еще скажет.

- Ну, ладно тогда, значит, все хорошо с Михаилом Сергеевичем?

- Да. Спасибо.

- Ладно, спасибо вам. До свидания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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