Больше всего россиян с ожирением в Курганской области

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-10T14:34:50+03:00

В Минздраве назвали регионы, где чаще всего страдают от ожирения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А меньше всего страдают от данного заболевания в Якутии

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В Минздраве подводят итоги 2018 года. Специалисты подсчитали сколько россиян страдают от ожирения и где больше всего людей с излишним весом.

Оказалось, что в «лидерах» рейтинга Курганская область. Здесь на каждые сто тысяч жителей приходится 935,1 тех, кому диагноз поставили впервые.

Вторую стройку занимает Алтайский край. Соответствующий диагноз был поставлен в 867,8 случаев на 100 тыс.жителей. А замыкает тройку лидеров Ульяновска область – 849,7.

Кстати, стройнее всего жители Якутии. Такие данные приводятся в статистическом сборнике Минздрава.

В Приморье и Белгородской области тоже хорошие показатели по данной проблеме. Жителям здесь реже чем в других регионах ставят диагноз ожирение.

Всего в России более двух миллионов человек имеют лишний вес, четверть из них выявили впервые в 2018 году, сообщает Пятый канал.

Ранее в ведомстве назвали регионы, где по итогам прошлого года было больше всего беременных женщин. Возглавил рейтинг Алтайский край.

ИСТОЧНИК KP.RU