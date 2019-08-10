2019-08-10T19:40:19+03:00
Общество

Умерла Анна Афанасьева: руководитель группы выпуска "Коммерсанта"

Женщина работала в издательском доме с 1993 года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Умерла Анна Афанасьева: руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Фото: Fotolia / leonid_shtandelУмерла Анна Афанасьева: руководитель группы выпуска "Коммерсанта" Фото: Fotolia / leonid_shtandelФото: другой источник.
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Анна Афанасьева, руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант", скончалась после болезни.

- Вечером 9 августа после болезни умерла руководитель группы выпуска газеты "Коммерсантъ" Анна Афанасьева, - говорится на сайте издания.

Женщина работала в издательском доме с 1993 года.

- Не стало Анны Афанасьевой. Ани. Человека, без которого представить "Коммерсантъ", кажется, невозможно. Она была гением места для "Коммерсанта", его ангелом, нет, не только хранителем - блюстителем, - подчеркнул руководитель группы иностранной информации газеты Николай Зубов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце июля этого года в Москве умер журналист Владимир Кара-Мурза. О том, что он умер, сообщил его сын у себя в соцсети. Кара-Мурза был историком, политическим и общественным деятелем и одним из основателей НТВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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