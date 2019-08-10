2019-08-10T21:20:53+03:00
Общество

Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"

По мнению Алексея Волина, в ней содержится непроверенная информация
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"Фото: REUTERS
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал российских студентов не пользоваться "Википедией", так как она содержит непроверенную информацию.

По мнению Волина, материалы "Википедии", постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами, поэтому нельзя воспринимать ее как энциклопедию.

- Не пользуйтесь "Википедией", получите двойку. Потому что "Википедия" – это точно не проверенная информация, - подчеркнул Волин, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские вузы станут выдавать электронные дипломы. Так университеты собираются бороться с «липовыми» корочками. Пока к проекту подключатся только пять университетов, к 2020 году число участников эксперимента достигнет 15 вузов. Полностью перевести высшую школу на цифровые портфолио планируется к 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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