Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин призвал российских студентов не пользоваться "Википедией", так как она содержит непроверенную информацию.
По мнению Волина, материалы "Википедии", постоянно правятся, в том числе заинтересованными лицами, поэтому нельзя воспринимать ее как энциклопедию.
- Не пользуйтесь "Википедией", получите двойку. Потому что "Википедия" – это точно не проверенная информация, - подчеркнул Волин, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российские вузы станут выдавать электронные дипломы. Так университеты собираются бороться с «липовыми» корочками. Пока к проекту подключатся только пять университетов, к 2020 году число участников эксперимента достигнет 15 вузов. Полностью перевести высшую школу на цифровые портфолио планируется к 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU