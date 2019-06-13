2019-06-13T15:59:34+03:00
Общество

Российские вузы станут выдавать электронные дипломы

Так университеты собираются бороться с «липовыми» корочками
Ксения КОНЮХОВА
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Пока к проекту подключатся только пять университетов, к 2020 году число участников эксперимента достигнет 15 вузовПока к проекту подключатся только пять университетов, к 2020 году число участников эксперимента достигнет 15 вузовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Уже в следующем учебном году российские вузы начнут выдавать цифровые дипломы в дополнение к обычным корочкам. Об этом сообщили в министерстве науки и высшего образования:

- Диплом в электронном виде станет частью цифрового портфолио, в котором будут учитываться практики, спортивные достижения, участие в научных исследованиях, а также курсы повышения квалификации, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Типовое техническое решение для таких цифровых резюме внедрят уже в этом году.

Пока к проекту подключатся только пять университетов, к 2020 году число участников эксперимента достигнет 15 вузов. Полностью перевести высшую школу на цифровые портфолио планируется к 2021 году.

Такой переход нужен для борьбы с липовыми дипломами. По оценкам Всероссийского фонда образования, почти каждая третья «корочка» о высшем образовании – подделка!

- В нашей стране на протяжении 20 лет, с 1995 по 2015 год, существовала целая индустрия выдачи поддельных дипломов, — рассказал глава фонда Сергей Комков. – В это время работало множество шарашкиных контор, которые получали лицензию и аккредитацию и после этого, фактически, продавали десятки тысяч дипломов. Именно поэтому во многих европейских странах российские дипломы не признаются.

Сейчас проверить подлинность диплома о высшем или среднем профессиональном образовании можно на сайте Рособрнадзора. Однако, данных за последние годы в ней пока нет:

- Мы ведем федеральную базу дипломов об образовании, и все, кто сомневается в качестве диплома сотрудников, могут обращаться в Рособрнадзор для подтверждения, - рассказал ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. – Мы постепенно вносим в нее данные за прошлые годы, однако, за последние несколько лет данных пока нет.

Предполагается, что база цифровых дипломов будет работать по принципу блокчейна – то есть, информация о владельце корочки и университете, который ее выдал, будет храниться одновременно во множестве источников, так что взломать или изменить ее не получится. Традиционные бумажные дипломы при этом сохранятся.

По сути, такая база электронных дипломов может стать аналогом базы ЕГЭ выпускников: вузы получают к ней доступ и проверяют баллы абитуриентов, а сами школьники вдобавок получают на руки бумажные сертификаты со своими результатами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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