В США выход триллера "Охота" отменили из-за инцидентов со стрельбой
Киностудия Universal Pictures отменила релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США.
В компании заявили, что на данный момент "не время выпускать этот фильм", но при этом там планируют и дальше поддерживать кинематографистов и производить фильмы вместе со "смелыми и дальновидными" создателями.
- В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию "Охоты", после глубоких раздумий, студия решила отменить наши планы по релизу этого фильма, - сказано в заявлении студии в Twitter.
Суть фильма в том, что 12 незнакомцев просыпаются в лесной глуши. При этом они не знают друг друга, и как они туда попали. Оказывается, что на них объявлена "охота", игра, которую устроили богатые элиты. В кино, которое должно было выйти 27 сентября, сыграли такие звезды, как Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы. Молодой человек не стал скрывать от полиции свои мотивы.
ИСТОЧНИК KP.RU