В США выход триллера "Охота" отменили из-за инцидентов со стрельбой

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-11T07:29:51+03:00

В компании заявили, что на данный момент "не время выпускать этот фильм"

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Киностудия Universal Pictures отменила релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США.

В компании заявили, что на данный момент "не время выпускать этот фильм", но при этом там планируют и дальше поддерживать кинематографистов и производить фильмы вместе со "смелыми и дальновидными" создателями.

- В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию "Охоты", после глубоких раздумий, студия решила отменить наши планы по релизу этого фильма, - сказано в заявлении студии в Twitter.

Суть фильма в том, что 12 незнакомцев просыпаются в лесной глуши. При этом они не знают друг друга, и как они туда попали. Оказывается, что на них объявлена "охота", игра, которую устроили богатые элиты. В кино, которое должно было выйти 27 сентября, сыграли такие звезды, как Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы. Молодой человек не стал скрывать от полиции свои мотивы.

ИСТОЧНИК KP.RU