2019-08-11T07:29:51+03:00
В мире

В США выход триллера "Охота" отменили из-за инцидентов со стрельбой

В компании заявили, что на данный момент "не время выпускать этот фильм"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В США выход триллера "Охота" отменили из-за инцидентов со стрельбойВ США выход триллера "Охота" отменили из-за инцидентов со стрельбойФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Киностудия Universal Pictures отменила релиз триллера "Охота" в связи с инцидентами со стрельбой в США.

В компании заявили, что на данный момент "не время выпускать этот фильм", но при этом там планируют и дальше поддерживать кинематографистов и производить фильмы вместе со "смелыми и дальновидными" создателями.

- В то время как Universal Pictures уже приостановила маркетинговую кампанию "Охоты", после глубоких раздумий, студия решила отменить наши планы по релизу этого фильма, - сказано в заявлении студии в Twitter.

Суть фильма в том, что 12 незнакомцев просыпаются в лесной глуши. При этом они не знают друг друга, и как они туда попали. Оказывается, что на них объявлена "охота", игра, которую устроили богатые элиты. В кино, которое должно было выйти 27 сентября, сыграли такие звезды, как Эмма Робертс, Хилари Суэнк, Бетти Гилпин, Итан Сапли.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что устроивший стрельбу в Техасе сказал, что его целью были мексиканцы. Молодой человек не стал скрывать от полиции свои мотивы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Bloomberg опубликовал топ самых богатых семей мира
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру переселить мигрантов в Голливуд
Мадуро призвал вдвое увеличить добычу нефти в Венесуэле
ДНР: Снайперам ВСУ разрешили стрелять по мирным жителям Донбасса
Мятежники в Йемене согласны на прекращение огня
Жертвами тайфуна «Лекима» в Китае стали 28 человек
Путин в Крыму посмотрел спектакль «Грифон» на новой сцене музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Жертвами нападения на ночной клуб в Бразилии стали пять человек, четверо ранены
СБ ООН призвал стороны конфликта в Ливии соблюдать перемирие
Немецкий политолог сомневается, что Украина может вступить в ЕС и НАТО
ЦТАК: КНДР под руководством Ким Чен Ына испытала новое оружие
Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле «Урал»
«Пусть и ядерное оружие свое прихватят»: В ФРГ ответили на угрозы США вывести войска из Германии
Украинский чиновник обнародовал письма крымчан с рассказами о жизни в Крыму
В Сети появилось видео с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
Йеменские сепаратисты захватили президентский дворец в Йемене
На 40-м километре МКАД Tesla столкнулась с эвакуатором и загорелась
В Турции задержали россиянина по подозрению в краже испанской яхты за 3,5 миллиона евро
Турция и Украина вместе разработают высокоточное оружие
Замглавы Минкомсвязи РФ порекомендовал студентам не пользоваться "Википедией"
В Сети раскритиковали располневшую Савченко на пляже
В пригороде Осло неизвестный открыл стрельбу в мечети