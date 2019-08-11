СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-11T11:00:03+03:00

Президент РФ оценил вклад мусульманских организаций в развитие сотрудничества с российскими государственными и общественными институтами

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Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам.

- Отрадно, что российские мусульмане бережно хранят богатейшее культурное, духовное наследие своих отцов и дедов, - отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин также оценил вклад мусульманских организаций в развитие сотрудничества с государственными и общественными институтами.

- Жизнь мусульманской общины наполнена благими делами и начинаниями: уделяется большое внимание реализации социальных, образовательных, просветительских инициатив, - подчеркнул Путин.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в воскресенье, 11 августа, несколько улиц Москвы перекроют из-за празднования Курбан-байрама. Горожанам рекомендуют пользоваться общественным транспортом. Утром помимо пробок ожидаются проблемы с парковкой. Водителям посоветовали заранее убрать уже припаркованные автомобили.

ИСТОЧНИК KP.RU