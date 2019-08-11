2019-08-11T15:21:45+03:00
Происшествия

Автомобиль протаранил террасу бара в Испании: пострадали 10 человек

Наиболее серьезные травмы получила четырехлетняя девочка, которая до сих пор остается в больнице [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пострадавшие получили травмы разной степени тяжестиПострадавшие получили травмы разной степени тяжести
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Легковой автомобиль снес террасу одного из баров в городе Жирон на северо-востоке Испании. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе один ребенок.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 10 августа. На дороге возле бара столкнулись два автомобиля, после чего один из них отлетел в сторону террасы, на которой в этот момент отдыхали десятки людей.

Травмы большинства из них не представляют угрозы для жизни. Девятерых уже даже выписали из больницы. Под наблюдением медиков остается лишь четырехлетняя девочка, которую госпитализировали на вертолете. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Наехавшего на террасу водителя уже допросили и провели с ним все необходимые процедуры. В крови 18-летнего мужчины не нашли ни следов алкоголя, ни наркотиков. В полиции считают, что водитель не справился с управлением, поскольку получил водительские права всего два месяца назад, передает El Pais.

Сайт kp.ru писал, что в мае этого года еще один наезд на толпу был совершен в Японии. Машина отлетела в сторону стоящих на тротуаре детей после столкновения с другим автомобилем. Жертвами аварии стали два человека, оба - воспитанники детского сада.

В Испании автомобиль протаранил террасу бара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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