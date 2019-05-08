Два ребенка погибли при наезде машины на группу дошкольников в Японии
По меньшей мере два ребенка погибли в результате наезда автомобиля на группу воспитанников детского сада в японском городе Оцу префектуры Сига. Такую информацию предоставили в местном отделении полиции.
Трагический инцидент произошел в среду, 8 мая, на одном из перекрестков. Малыши вместе с воспитателями ждали пока загорится зеленый свет светофора, чтобы перейти дорогу, когда рядом с ними столкнулись два автомобиля. Одна из машин по инерции отлетела в сторону дошкольников.
Число пострадавших детей при наезде автомобиля в Японии достигло 15.
В результате аварии в больнице оказались 15 человек, в том числе 13 детей в возрасте от 2 до 3 лет. Некоторые из них в настоящий момент находятся в критическом состоянии. Водители обоих автомобилей - 52-летняя и 62-летняя женщины, были задержаны на месте происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает NHK.
Сайт kp.ru писал о том, что в конце апреля еще один наезд на пешеходов был совершен в другом японском городе Кобе. Тогда водитель автобуса потерял управление. Погибли два человека.
ИСТОЧНИК KP.RU