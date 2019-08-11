Около 45 тысяч человек пострадали от паводков в Иркутской области
Порядка 45 тысяч человек официально признаны пострадавшими от паводков в Иркутской области. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил губернатор региона Сергей Левченко.
"У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек", - сказал глава области.
Согласно его данным, на настоящий момент около половины пострадавших - 23 тысячи человек - уже получили компенсации в размере 50 тысяч рублей за частичную утрату имущества и 100 тысяч рублей - за полную. Также около 200 дел все еще находятся в судах.
Несмотря на вторую волну наводнений, региональные власти успели завершить выплаты по материальному ущербу в срок. Что касается наиболее пострадавшего города Тулун, то порядка 450 домов на его территории не подлежат восстановлению, передает ТАСС.
Сайт kp.ru писал, что паводки обрушились на Иркутскую область в конце июня. Из-за обильных осадков из берегов вышли такие реки, как Кирей, Ия, Олха, Катаржанка, Ока и другие. Вторая волна наводнений произошла в последних числах июля. Жертвами разгула стихии стали пять человек, свыше тысячи местных жителей были эвакуированы.
Ситуация с паводком в Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU