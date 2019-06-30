Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-30T14:45:20+03:00

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Президент России Владимир Путин поручили министру обороны Сергею Шойгу подключить к борьбе с паводком в Иркутской области силы армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - приводит ТАСС слова Пескова.

Паводки в Иркутской области начались из-за дождей. По имеющимся данным, жертвами стихии стали пять человек; из зоны бедствия был эвакуирован 1161 человек. В области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне президент Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где провел совещание с рядом федеральных и региональных чиновников

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717484" frameborder="0"></iframe> Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU