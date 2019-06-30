2019-06-30T14:45:20+03:00
Происшествия

Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости

Соответствующее поручение получил министр обороны Сергей Шойгу
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments5
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент России Владимир Путин поручили министру обороны Сергею Шойгу подключить к борьбе с паводком в Иркутской области силы армии. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"В продолжение ночного совещания в Братске по теме ликвидации последствий паводков Владимир Путин дал поручение министру обороны Сергею Шойгу подключить армию к работе МЧС в случае необходимости", - приводит ТАСС слова Пескова.

Паводки в Иркутской области начались из-за дождей. По имеющимся данным, жертвами стихии стали пять человек; из зоны бедствия был эвакуирован 1161 человек. В области был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Накануне президент Владимир Путин прибыл в город Братск Иркутской области, где провел совещание с рядом федеральных и региональных чиновников

Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от паводков и сильных дождей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сторожевой корабль "Сметливый" следит за эсминцем Carney в Черном море
В зону наводнения в Иркутской области переброшены войска ЦВО
Песков: Путин и Мэй жестко и откровенно поговорили о деле Скрипалей
Песков: ситуация на Украине конструктивно обсуждалась на саммите G-20
Карелия расширяет горизонты спорта
Песков рассказал о прошедших переговорах Трампа и Путина
Макрон заявил, что приедет на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году
Матвиенко заявила, что конфликта между Россией и Грузией нет
Трамп рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в США
В "Манчестер Сити" назначили нового капитана
В Харькове неизвестные напали на приемную депутата Рады Юрия Бойко
Американские и британские военные принимают участие в учениях в Грузии
Пресс-секретарь президента США получила ушибы в давке во время встречи Трампа и Ким Чен Ына
Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете Европейских игр
Германия в 2021-2023 годах может сократить траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Ким Чен Ын рассказал о том, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter
Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр