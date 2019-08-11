Подмосковный омбудсмен поможет дворнику, "задолжавшему" 2 млрд рублей

СЕГОДНЯ 18:20 2019-08-11T18:20:42+03:00

Светлана Бодрова работает дворником и получает всего 15 тысяч рублей в месяц Фото: Одноклассники

Мошенники оформили на жительницу Воскресенска огромный кредит, который она просто не в состоянии погасить

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Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова обещала помочь сотруднице коммунальных служб Воскресенска, которая "задолжала" банку два миллиарда рублей.

Сайт kp.ru писал, что в сложной ситуации оказалась 47-летняя Светлана Бодрова, работающая дворником за 15 тысяч рублей в месяц. Пять лет назад женщина пыталась найти открытую вакансию в Москве, но натолкнулась на мошенников. Они отвели ничего не подозревающую Светлану к нотариусу, где та подписала некие документы, якобы необходимые для трудоустройства. Лишь недавно стало известно, что с того момента женщина числилась соучредителем фирмы, на которую преступники оформили кредит.

В пресс-службе подмосковного омбудсмена сообщили, что Екатерина Семенова взяла ситуацию под свой личный контроль.

"В этом конкретном случае все оказалось достаточно банально: персональные данные человека "слила" налоговая служба. Что касается истории дворника из Воскресенска – ей однозначно нужно помогать, сам себя человек в такой ситуации защитить не сможет. Мы готовы подключаться", - цитирует РИА Новости уполномоченного.

Омбудсмен подчеркнула, что этот случай далеко не единичный. Параллельно идет расследование по похожему делу - мужчина уже полтора года пытается убедить правоохранителей в том, что никогда не был в городе, где на него оформлена отмывавшая деньги фирма.

ИСТОЧНИК KP.RU