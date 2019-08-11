Versace извинился за футболки с "независимыми" Гонконгом и Макао

СЕГОДНЯ 19:08 2019-08-11T19:08:54+03:00

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Итальянский дом мод Versace принес официальные извинения за выпуск серии футболок, на которых специальные административные районы Китая Макао и Гонконг представлены независимыми государствами.

На скандальный дизайн указала представитель бренда в КНР Ян Ми, которая выложила соответствующую фотографию в популярную в Азии соцсеть Weibo. На футболке был напечатан список городов и страны, в которых они расположены. Все надписи совпадали с действительностью, кроме Макао и Гонконга.

В качестве протеста Ян Ми заявила, что покидает компанию и обвинила модный дом в неуважении территориальной целостности Китая. Спустя всего несколько десятков минут на странице Versace в Weibo появились извинения.

"Наш ошибочный дизайн привел к тому, что некоторые города не были связаны с правильной страной. Партия футболок изъята из продажи и уничтожена еще 24 июля. Мы глубоко извиняемся", - цитирует текст поста Global Times.

Стоит отметить, что скандал разгорелся на фоне массовых протестов в Гонконге. Сайт kp.ru писал, что демонстранты выступили против принятия закона об экстрадиции в Китай подозреваемых в преступлениях лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU