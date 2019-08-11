В Гонконге протестующие забросали полицейских "коктейлями Молотова"

СЕГОДНЯ 18:47 2019-08-11T18:49:49+03:00

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Согласованный с властями Гонконга митинг в парке Виктория в воскресенье, 11 августа, перерос в беспорядки в разных частях города. Демонстранты забросали полицию "коктейлями Молотова", в результате по меньшей мере один правоохранитель был доставлен в больницу с ожогами.

Протестующие использовали бутылки с зажигательной смесьюФото: REUTERS

Стражи порядка вынуждены были применить слезоточивый газ для разгона толпы. На настоящий момент незаконные акции продолжаются, передает South China Morning Post со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Пострадал по меньшей мере один полицейскийФото: REUTERS

Сайт kp.ru писал, что протесты охватили Гонконг еще несколько месяцев назад. Причиной недовольство граждан стали планы властей по принятию закона об экстрадиции подозреваемых в преступлениях лиц на материковый Китай.

Все началось с небольшой мирной акции, но вскоре она переросла в массовые беспорядки. Глава администрации Гонконга Кэрри Лам уже извинилась перед гражданами и приостановила рассмотрение закона, но волнения продолжаются до сих пор, как и задержания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725348" frameborder="0"></iframe> Работа японской полиции на митинге в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU