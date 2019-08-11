2019-08-11T20:45:24+03:00
Спорт

Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Денис Глушаков сыграет против "красно-белых"

Экс-капитан спартаковцев попал в стартовый состав грозненского "Ахмата"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Денис Глушаков еще год назад был игроком "Спартака".Денис Глушаков еще год назад был игроком "Спартака".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сегодня, 11 августа, в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" пройдет матч 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-лиге. Местный "Ахмат" примет на своем поле московский "Спартак". И хозяева поля уже определились с составом на эту игру.

Главная деталь стартового состава грозненцев на матч - у "Ахмата" с первых минут игру начнет полузащитник Денис Глушаков. Он - бывший капитан "Спартака", который из-за множества проблем с болельщиками покинул команду и стал игроком грозненского клуба.

Стартовый состав "Ахмата" на матч: Городов, Уциев, Семёнов, Анхель, Нижич, Глушаков, Роши, Швец, Исмаэл, Харин, Митришев.

Запасные "Ахмата" на игру: Гудиев, Мусалов, Иванов, Кадыров, Гащенков, Бериша, Шиманьски, Михалак, Мбенг, Понсе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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