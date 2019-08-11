2019-08-10T18:02:28+03:00
Спорт

Ахмат - Спартак 11 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" едет в Грозный."Спартак" едет в Грозный.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Футболисты "Спартака" после успешной игры в еврокубках сыграют поединок 5 тура первенства России в Грозном против "Ахмата". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ахмат - Спартак 11 августа 2019.

Статистика личных встреч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

24 матча провели в чемпионатах России по футболу "Ахмат" и "Спартак". 13 раз выигрывал "Спартак", 8 раз - "Ахмат", 3 матча завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

У "Спартака" больше шансов на выигрыш в поединке 5 тура.

Прогноз на матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

"Спартак" добьется победы.

Время начала матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019 года в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ахмат - Спартак можно посмотреть 11 августа и начнется в 21:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Трансляция матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 21:30 по московскому времени.

Ахмат - Спартак 11 августа 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Жена футболиста Новосельцева: «Иван — искусный лгун. Он спланировал обокрасть семью и предал неродившегося ребёнка»
Бывшая баскетболистка сборной России готовится рожать ребенка от знаменитого футболиста, который, по ее словам, сбежал, переписав все имущество на родителей
Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Футбол, матч Ливерпуль - Норвич 9 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ
Монако - Лион 9 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Франции по футболу Лига 1
Футбол, матч Монако - Лион 9 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 9 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1 тура чемпионата Франции по футболу Лига 1
Новости 24