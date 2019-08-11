Ахмат - Спартак 11 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты "Спартака" после успешной игры в еврокубках сыграют поединок 5 тура первенства России в Грозном против "Ахмата". "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ахмат - Спартак 11 августа 2019.

Статистика личных встреч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

24 матча провели в чемпионатах России по футболу "Ахмат" и "Спартак". 13 раз выигрывал "Спартак", 8 раз - "Ахмат", 3 матча завершились вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

У "Спартака" больше шансов на выигрыш в поединке 5 тура.

Прогноз на матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

"Спартак" добьется победы.

Время начала матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019 года в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Ахмат - Спартак можно посмотреть 11 августа и начнется в 21:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019

Трансляция матча Ахмат - Спартак 11 августа 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 21:30 по московскому времени.