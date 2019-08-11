Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Тил, Ларссон и Шюррле впервые выйдут в стартовом составе москвичей

СЕГОДНЯ 20:50 2019-08-11T20:50:05+03:00

Недавно появившийся в "Спартаке" Джордан Ларссон сыграет против "Ахмата", появившись в стартовом составе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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11 августа в Грозном на стадионе "Ахмат Арена" пройдет матч 5 тура чемпионата России по футбол. Московский "Спартак" гостит у "Ахмата" и тренерский штаб "красно-белых" уже назвал стартовый состав на этот поединок.

С первых минут у "Спартака" на поле выйдут сразу три новичка, которые были появились в команде совсем недавно. Это - Джордан Ларссон, Гус Тиль и Андре Шюррле. Для первых двух это будет первая игра за "Спартак". Шюррле же ранее уже появлялся в матчах против "Динамо" в чемпионате России и "Туна" в Лиге Европы.

"Спартак": Максименко, Ещенко, Джикия, Жиго, Айртон, Гулиев, Зобнин, Бакаев, Шюррле, Тиль, Ларссон.

Запасные: Ребров, Селихов, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Баду, Джано, Умяров, Ташаев, Мирзов, Мельгарехо, Мелкадзе.

Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча Ахмат - Спартак. Стартовый свисток поединка прозвучит в 21:30 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU