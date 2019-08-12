Жертвами атак боевиков за два дня стали 23 сирийских военных
Отражая атаки боевиков, всего за два дня – 10 и 11 августа – погибли 23 военнослужащих сирийской армии, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении российского Центра примирения враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.
Уточняется, что нападение в субботу произошло недалеко от населенного пункта Икко, в направлении Сукайк-Ачан, а в воскресенье террористы атаковали позиции правительственных войск в направлении Мурек-Ачан и Кафер-Айн – Кафер-Нбуда.
В сообщении Центра отмечается, что в нападениях участвовали до 700 членов вооруженных бандитских группировок, все атаки были отбиты сирийскими правительственными силами, а «боевики понесли тяжелые потери».
Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером 11 августа российские военные уничтожили несколько беспилотников, которыми террористы пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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