2019-08-11T22:59:57+03:00
Политика

Российские военные уничтожили дроны боевиков близ базы Хмеймим

Всего было зафиксировано шесть ударных беспилотных аппарата
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Российские силы уничтожили беспилотники боевиков у базы ХмеймимРоссийские силы уничтожили беспилотники боевиков у базы ХмеймимФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Российские военные уничтожили принадлежащие террористами беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили дроны примерно в 20:10 мск в воскресенье, 11 августа. Аппараты летели к базе с северо-западного направления.

Все шесть "маневрирующих" ударных БПЛА сбиты штатными зенитными огневыми средствами авиабазы. Ликвидация проведена на безопасной дистанции. Пострадавших нет, материального ущерба не нанесено.

"Российская авиабаза "Хмеймим" продолжает функционировать в плановом режиме", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны.

Сайт kp.ru писал, что боевики довольно часто пытаются атаковать российскую базу в Сирии, но почти всегда безуспешно. Силы военного объекта уничтожают беспилотники еще на подлете.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«А чего не смеяться-то?»: Кокорин рассказал, что его насмешило в зале суда
"Такой же как на фотках!": Дзюба встретился с неизлечимо больным фанатом
Британская полиция использовала вертолет, чтобы подглядывать за нудисткой
Серена Уильямс: мысли о бюстгальтере отвлекали меня от матча
Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Тил, Ларссон и Шюррле впервые выйдут в стартовом составе москвичей
Матч Ахмат - Спартак 11 августа 2019: Денис Глушаков сыграет против "красно-белых"
В ДТП в Подмосковье погибли пять человек, в том числе двое детей
"Оззи Осборн — генетический мутант": Ученые изучили ДНК рок-музыканта
Около 100 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией в Иерусалиме
Полиция Флориды арестовала мужчину, угрожавшего устроить стрельбу
Американские СМИ оценили проект российского бомбардировщика ПАК ДА
Versace извинился за футболки с "независимыми" Гонконгом и Макао
В Гонконге протестующие забросали полицейских "коктейлями Молотова"
Подмосковный омбудсмен поможет дворнику, "задолжавшему" 2 млрд рублей
Путин и Медведев поздравили коллектив "Шереметьево" с 60-летием аэропорта
Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
Королева Елизавета II разочарована британскими политиками
Полиция Норвегии рассматривает субботнюю стрельбу в мечети как теракт
"Это Айк, ему четыре месяца": Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком
Пожар на Канарских островах: эвакуировано свыше тысячи человек
Защитник ЦСКА Звонир Шарлия сравнил Марио Фернандеса «Месси»
Около 45 тысяч человек пострадали от паводков в Иркутской области
Автомобиль протаранил террасу бара в Испании: пострадали 10 человек
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП