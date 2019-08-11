Российские военные уничтожили дроны боевиков близ базы Хмеймим
Российские военные уничтожили принадлежащие террористами беспилотники, которые пытались атаковать авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили дроны примерно в 20:10 мск в воскресенье, 11 августа. Аппараты летели к базе с северо-западного направления.
Все шесть "маневрирующих" ударных БПЛА сбиты штатными зенитными огневыми средствами авиабазы. Ликвидация проведена на безопасной дистанции. Пострадавших нет, материального ущерба не нанесено.
"Российская авиабаза "Хмеймим" продолжает функционировать в плановом режиме", - цитирует "Интерфакс" заявление Минобороны.
Сайт kp.ru писал, что боевики довольно часто пытаются атаковать российскую базу в Сирии, но почти всегда безуспешно. Силы военного объекта уничтожают беспилотники еще на подлете.
ИСТОЧНИК KP.RU