2019-08-12T14:53:51+03:00
Спорт

«Зенит» завершил «Большой фестиваль футбола»

По итогам летнего марафона юный футболист из Омска останется в «Газпром»-Академии для дальнейшего обучения
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Во время двухнедельных сборов 45 победителей «Большого фестиваля футбола» ежедневно тренировались а Академии «Зенита». Фото: ФК «Зенит»Во время двухнедельных сборов 45 победителей «Большого фестиваля футбола» ежедневно тренировались а Академии «Зенита». Фото: ФК «Зенит»
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Эти две недели в Академии «Зенита» юные футболисты со всей страны запомнят на всю жизнь. Еще бы: сбылась мечта любого мальчишки! Летом 2019 года эти 45 ребят прошли «Большой фестиваль футбола», организованный «Зенитом» и Газпромбанком, и получили уникальный шанс потренироваться с известными спортсменами и под руководством титулованных наставников.

Напомним, «Большой фестиваль футбола 2019» побывал в семи городах России: Владивостоке, Омске, Тюмени, Челябинске, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде. В каждом городе по результатам специальных заданий тренеры «Газпром»-Академии отобрали по шесть молодых футболистов, которые в августе отправились на тренировочные сборы в футбольную школу «Зенита». Кроме отборов в ходе самого фестиваля «Зенит» и Газпромбанк предоставили шанс попасть в одну из лучших футбольных школ страны жителям других городов. Для этого достаточно было выполнить задания тренера Академии и опубликовать видеоролик с упражнениями в соцсетях. Тренеры внимательно изучили все заявки и выбрали тройку лучших футболистов из Нижнекамска, Перми и Великого Новгорода.

Во время двухнедельных сборов победители «Большого фестиваля футбола» ежедневно занимались с тренерами Академии «Зенита», а несколько уроков для ребят провели Андрей Аршавин, Ярослав Ракицкий и Бранислав Иванович. Но кроме этого для ребят была предусмотрена и большая культурная программа: экскурсии по Санкт-Петербургу и в Петергоф, посещение музеев и развлекательных центров. Также дети побывали на тренировочной базе «Зенита» и посетили матч чемпионов России против «Краснодара» на «Газпром Арене».

Отметим, что по итогам сбора Александр Янковский из Омска остался в школе «Зенита» для дальнейшего обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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