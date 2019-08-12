Порошенко готов пройти допрос на детекторе лжи в прямом эфире

СЕГОДНЯ 14:27 2019-08-12T14:27:31+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности ответить на вопросы Государственного бюро расследований с применением детектора лжи в эфире телеканала "Прямой". Идея была озвучена на фоне того, что политик больше не доверяет ведомству.

"Я не доверяю Государственному бюро расследований, я не доверяю их руководству, я не верю в объективность и непредвзятость следствия. И в то же время на "Прямом" канале те вопросы, у меня есть этот перечень, которые они хотели озвучить, я готов озвучить", - сказал экс-глава государства.

Он рассказал, что уже озвучил эту инициативу ГБР, однако она не была встречена с энтузиазмом, передает TCH.

Сайт kp.ru писал, что против Петра Порошенко возбуждено уже свыше десяти уголовных производств. Например, в этот понедельник, 12 августа, был допрошен по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". Поддержать политика к зданию Госбюро пришли даже его дети - дочери Евгения, Александра и сын Михаил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725465" frameborder="0"></iframe> Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU