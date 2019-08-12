Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований
Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать его к зданию Государственного бюро расследований, куда политик ранее явился для допроса.
В руках у Михаила, Александры и Евгении плакаты, надписи на которых гласят, что экс-глава государства ни в чем не виновен. С похожими лозунгами выступают и другие активисты. Одновременно с этой акцией у входа в здание ГБР развернулась демонстрация, участники которой требуют привлечь Порошенко к ответственности. К месту инцидента стянута дополнительная охрана.
Сайт kp.ru писал, что экс-президент пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" утром в понедельник, 12 августа. Он провел в здании Госбюро три часа, а когда вышел был закидан яйцами.
Агентство УНИАН сообщает, что следующий допрос может быть проведен с использованием детектора лжи.
Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»