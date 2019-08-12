2019-08-12T13:14:31+03:00
Политика

Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований

В понедельник, 12 августа, экс-президент Украины был вновь вызван на допрос в рамках уголовного дела [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Порошенко пришел на допрос в ГБРПорошенко пришел на допрос в ГБРФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать его к зданию Государственного бюро расследований, куда политик ранее явился для допроса.

В руках у Михаила, Александры и Евгении плакаты, надписи на которых гласят, что экс-глава государства ни в чем не виновен. С похожими лозунгами выступают и другие активисты. Одновременно с этой акцией у входа в здание ГБР развернулась демонстрация, участники которой требуют привлечь Порошенко к ответственности. К месту инцидента стянута дополнительная охрана.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" утром в понедельник, 12 августа. Он провел в здании Госбюро три часа, а когда вышел был закидан яйцами.

Агентство УНИАН сообщает, что следующий допрос может быть проведен с использованием детектора лжи.

Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сети появилось фото «самого уродливого» помолвочного кольца
Южная Корея исключит Японию из списка стран с упрощенным экспортом
Эксперты подсчитали долю среднего класса в регионах
Конца света не будет: Ученый прокомментировал приближение к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Медведев предложил провести II Каспийский экономический форум в России
У москвича из загородного дома похитили бутылку вина за 160 тысяч рублей
ЦБ выпустил монеты, посвященные «Бременским музыкантам»
"Хаббл" заснял планетарную туманность-зародыш в созвездии Ориона
Муж женщины-дворника рассказал откуда взялся долг в 2 млрд рублей
"Это и пенальти, и красная карточка": Константин Кучаев высказался о разбитом лице одноклубника
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за сидячей забастовки
Женщина нашла в своем гараже свежую мумию
Синоптики предупредили россиян о заморозках в ближайшие дни
Народный банк Китая выпустит собственную криптовалюту