Дети Порошенко пришли с плакатами к зданию Госбюро расследований

СЕГОДНЯ 13:14 2019-08-12T13:14:31+03:00

В понедельник, 12 августа, экс-президент Украины был вновь вызван на допрос в рамках уголовного дела [видео]

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Дети бывшего президента Украины Петра Порошенко пришли поддержать его к зданию Государственного бюро расследований, куда политик ранее явился для допроса.

В руках у Михаила, Александры и Евгении плакаты, надписи на которых гласят, что экс-глава государства ни в чем не виновен. С похожими лозунгами выступают и другие активисты. Одновременно с этой акцией у входа в здание ГБР развернулась демонстрация, участники которой требуют привлечь Порошенко к ответственности. К месту инцидента стянута дополнительная охрана.

Сайт kp.ru писал, что экс-президент пришел на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой" утром в понедельник, 12 августа. Он провел в здании Госбюро три часа, а когда вышел был закидан яйцами.

Агентство УНИАН сообщает, что следующий допрос может быть проведен с использованием детектора лжи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/725465" frameborder="0"></iframe> Дети Порошенко пришли с плакатами поддержать отца во время допроса.

ИСТОЧНИК KP.RU