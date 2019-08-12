2019-08-12T14:49:59+03:00
Политика

Не продержался и месяца: Новый владелец телеканала «Рустави-2» заявил о его продаже

Это связано с финансовыми проблемами компании
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Бизнесмен Кибар Халваши продает телеканал "Рустави-2"Бизнесмен Кибар Халваши продает телеканал "Рустави-2"Фото: Facebook
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Бизнесмен Кибар Халваши, который только 18 июля стал законным владельцем телекомпании «Рустави-2», уже намеревается продать канал. Связано это с многочисленными задолжностями, которые накопились еще со времен прошлого руководства.

- Сегодня я могу с полной ответственностью сказать, что вещательная компания "Рустави-2" в результате работы Ники Гварамии оказалась перед катастрофой. Ее кредиторская задолженность приближается к 70 млн лари (порядка $24 млн), из которых 27 млн лари (более $9,2 млн) - долг перед государством, - признался Кибар. Полный текст его заявления размещен на сайте телеканала.

Продать корпорацию бизнесмен рассчитывает в чрезвычайно короткие сроки - всего за одну неделю.

Не так давно компания «Рустави-2» оказалась в центре громкого скандала. В эфире телеканала ведущий Георгий Габуния оскорбил Владимира Путина и нецензурно высказался о России в целом. Только после того, как к офису телекомпании подошли 2 тысячи недовольных грузин и стали требовать объяснений, руководитель канала вынужденно произнес извинительную речь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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