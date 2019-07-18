Гендиректор грузинского «Рустави -2», обещавший помочиться в вино и Боржоми, уволен

Телеканал забрали у Кибару еще при экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили (поговаривают даже сам Миша). При той власти Халваши не стал пытаться вернуть свою собственность. Бизнесмен даже уехал из страны. Но два года назад вернулся и подал в городской суд Тбилиси, заявив о своих правах медиаплощадку. И выиграл.

Дальше была долгая эпопея – нынешние владельцы Рустави-2 изо всех сил бились за телеканал. Но сначала проиграли в апелляции, потом верховном суде. И вот теперь в Страсбурге. Права Халваши на телеканал были полностью восстановлены.

Известно, что Кибару поддерживает нынешнюю власть Грузии. И уже уволил гендиректора Нику Гварамия. Новым гендиректором стал Паата Салия. На очереди к увольнению скандально известный Георгия Габуния. Так что пора им подыскивать другую работу.

"Они понимали, что их ждёт, потому что, наверное, и выступили напоследок" – говорит грузинский политолог Шалва Саркашвили.

Напомним, телеканал стал известен после того как в эфире выступил журналист Георгий Габуния. Ведущий В в грубой форме передал «привет» президенту России Владимиру Путину. Заявил, что «его рабам» нечего делать на их красивой земле. Жителей южной страны этот спич возмутил. Они вышли на митинг под окна телекомпании с требованием извинений. Телеканал на время приостановил вещание. За СМИ извинилось высшее руководство страны.

Гендиректор этого телеканала Гварамия выступил за журналиста. А позже публично пообещал мочиться в вино и минеральную воду, экспортируемые в Россию.

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