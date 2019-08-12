Половине россиян тяжело приобретать лекарственные препараты

СЕГОДНЯ 15:14 2019-08-12T15:14:09+03:00

Министерство здравоохранения России вынесло на обсуждение проект о ценообразовании важных препаратов до конца 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Барьером для граждан являются нехватка денег, а также недостаток лекарств на прилавках аптек

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Половине жителей России (49%) сложно приобретать лекарства. Основным барьером для покупки препаратов являются нехватка денег (55%) и отсутствие необходимых медикаментов в аптеках (38%). Исследование совместными усилиями провели ФГБНУ "Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко" и межотраслевое объединение "Фармпробег". Его результаты публикует ТАСС.

По словам одного из руководителей научно-исследовательского института Рамила Хабриева, проблематика лекарственного обеспечения не сводиться только к обеспечению лекарственными средствами льготной категории граждан. Большинство россиян нуждаются в лекарствах на этапе амбулаторного лечения. При этом академик отметил, что "важно покрывать абсолютно все потребности российских граждан и создавать все условия для доступности препаратов".

Напомним, что в конце марта kp.ru сделал расследование о том, что россиянам дают вместо необходимых для них заграничных препаратов отечественные аналоги (дженерики). В то же время Министерство здравоохранения России вынесло на обсуждение проект о ценообразовании важных препаратов до конца 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU