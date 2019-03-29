Заговор против пациентов: куда исчезают иностранные лекарства и почему российские заменители не лечат

По итогам прошлого года доля отечественных лекарств в госзакупках стала рекордной и достигла почти 150 млрд рублей, увеличившись в 2,5 раза за 4 года. Импортозамещение привело к тому, что уже каждое третье лекарство по бесплатным рецептам — отечественное. Фармацевтическое производство растет на 12% ежегодно и сегодня в России выпускается уже 80% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Это — та сторона монеты, которая всем нравится. Но есть и другая. Людям заменяют привычные импортные лекарства на отечественные аналоги (дженерики) и многие жалуются, что наши лекарства хуже. Так ли это — разберемся чуть ниже, а сначала приведем примеры наиболее распространенных конфликтов вокруг лекарств.

С ПОЛИЦИЕЙ ЗА ИНСУЛИНОМ

«Я уже много лет сижу на инсулине Базал (Германия), но в последнее время мне начали назначать другие реинсулины, и у меня от них отеки и аллергия, - рассказала «КП» Галина Григорьевна Косарецкая из села Майкопское Гулькевичского района Краснодарского края. - Я поехала в Краснодар и там прямо в присутствии врача сделала себе укол, после чего быстро покрылась сыпью. Врач сразу уколола мне супрастин и сказала: «Никаких заменителей, ни вправо, ни влево — только Базал».

Врач из краевого центра написала заключение, чтобы Галине Григорьевне давали только это лекарство и выписала рецепт. Здоровье пенсионерки наладилось, но недавно в местной аптеке снова дали заменитель. Пояснили: «У нас такие закупки».

«Я сейчас постоянно вызываю скорую, ну не могу я переносить то, что мне назначили, - плачет женщина. - Я позвонила на краевую горячую линию минздрава и мне сказали, что мое лекарство снято с производства. А когда я позвонила по телефону, который указан на коробочке с лекарством, там мне говорят, что никто производство не прекращал, но минздрав не закупает».

«У нас есть пожилая женщина, Фаина Юрьевна Косякова, она чуть не умерла из-за того, что ей выписали не то лекарство. Мне пришлось к ней не только скорую вызывать, но и полицию», - рассказала «КП» председатель Гулькевичского районного отделения Лиги защиты пациентов Галина Кулик.

Когда Косяковой поменяли привычные таблетки на аналог, она в сопровождении Галины Кулик пришла на прием к главе района и объяснила ему, что заменители дают побочное явление: ноги отнимаются. Тот обещал помочь, но время шло.

Фармацевтическое производство растет на 12% ежегодно и сегодня в России выпускается уже 80% наименований из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратовФото: Михаил ФРОЛОВ

«Однажды она мне звонит и говорит, что ей плохо, - вспоминает правозащитница. - И я вызвала полицию, сказала, что человек остается в опасности, а оставление в опасности — это преступление. Ребята полицейские очень правильно поступили - поехали в аптеку, под конвоем отвезли аптекаршу на склад и привезли оттуда нужное лекарство. Спасибо им, но сейчас таблетки опять заканчиваются, и Фаине Юрьевне вновь выписали заменитель. У нас проблем с лекарствами в крае нет, но есть нерасторопность и нежелание выписывать человеку то лекарство, которое ему индивидуально нужно. Проще делать поставки чего-то одного для всех».

«Решение о том, назначать пациенту иностранное лекарство или отечественный аналог, принимает лечащий врач по медицинским показаниям, - сказала «КП» президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. - Часто при переходе на дженерик человек просто капризничает, в ряде случаев аналоги могут действовать на организм даже лучше оригинала. Но если самочувствие ухудшается — человек может обратиться в медицинскую комиссию при поликлинике. Когда бывает зарегистрировано, что у диабетика не психологическая реакция на новое лекарство, а реальная аллергия — комиссия принимает решение закупить для него в индивидуальном порядке тот инсулин, на котором он шел хорошо».

ЧЕМ ЗАМЕНИТЕЛЬ ХУЖЕ ОРИГИНАЛА

«При появлении импортозамещающих препаратов у нас действительно возникают проблемы с приобретением оригинала: его поставки могут прекратиться, - сказал «КП» сопредседатель Всероссийского союза пациентов, профессор Ян Власов. - Но говорить о том, что все заменители обязательно хуже, заранее нельзя. Проблема больше не в качестве дженериков, а в тотальном недоверии к ним».

Причина недоверия проста. Всем известно, что основные субстанции, из которых делаются отечественные лекарства, все равно закупаются за рубежом (отечественных субстанций у нас менее 3%). При этом существует постановление правительства о том, что дженерик, произведенный в нашей стране, должен быть на 20% дешевле оригинального препарата, а следующий дженерик еще дешевле и так далее. Соответственно приходится закупать более дешевую субстанцию: в Китае и Индии. Производитель же должен денег заработать, в его уставе записано, что цель деятельности — извлечение прибыли, а не излечение людей. Поэтому получатель отечественного лекарства обоснованно тревожится, понимая, что на нем экономят.

Оригиналы при внедрении дженерика никто не запрещает, но есть нюанс.

«Согласно 44 ФЗ о госзакупках на аукционах выигрывает наименьшая цена, а на будущий год уже эта цена становится максимальной, по которой лекарство можно закупать, - рассказывает Ян Власов. - В итоге все заканчивается тем, что производитель, достигнув определенного дна, просто прекращает поставлять этот препарат. У нас за 2 года прекратили участвовать в аукционах 20% игроков. В аптеках на платной основе эти препараты могут оставаться, но по бесплатным рецептам граждане их уже не получат. Существует инструкция о том, что если для конкретного человека нужен более дорогой аналог, то он должен быть закуплен. Но административной машиной эта практика тормозится — чтобы не перерасходовать бюджет».

В результате с тяжелейшими проблемами сталкиваются люди с практически любой онкологией, пересадкой почек, сахарным диабетом, рассеянным склерозом.

Поддержка отечественного производителя - дело благое, но - не за счет здоровья людейФото: Алексей БУЛАТОВ

ЗАГОВОР АПТЕКАРЕЙ

Для тех, кто не пользуется бесплатными рецептами, а покупает лекарства за свой счет, импортозамещение в теории только повышает возможность выбора: на одной и той же аптечной полке должны располагаться несколько условных «аспиринов» разных производителей с обеих сторон границы. От 5 рублей до 500 рублей за упаковку.

На практике это не так.

- Происходит вымывание дешевых препаратов поскольку их транспортировка обходится дороже, чем производство, - говорит Ян Власов.

В итоге мы получаем парадоксальную ситуацию: те, кто покупает лекарства, теряют возможность платить за отечественное, а те, кто пользуются бесплатными рецептами, не могут лечиться импортным.

Конспирологи говорят и о сговоре аптечных сетей с крупными производителями, чтобы продвигать только их лекарство, и о негласном запрете на ввоз в Россию лекарств, у которых есть отечественные аналоги. Кроме того, существуют подозрения, будто власти США и ЕС давят на западных производителей лекарств, чтобы те не поставляли их в Россию. Однако эксперты в области фармацевтического рынка все это отрицают.

«Никаких ограничений на поставки импортных лекарственных препаратов из-за санкций нет, хотя в середине прошлого года этот вопрос действительно активно обсуждался и в России, и в США», - сказала «КП» директор фармдистрибьютора "Интер-С Групп" Настасья Иванова.

По данным аналитиков, ежегодно в России продается американских препаратов более, чем на 80 млрд. рублей.

«Замена импортного аналога отечественным лекарством не всегда равноценна. Было описано 32 случая развития рецидива аритмии при переходе с оригинального амиодарона на дженерик. Но государству выгодно, когда дорогостоящий импортный препарат заменяется дешевым российским аналогом. Экономятся бюджетные средства, работают местные производства, - сказал «КП» руководитель портала Pharm-MedExpert.Ru Иван Данилов. - Что касается аптечных сетей, то они вовсе не сговариваются против иностранных лекарств. Наоборот — им выгоднее продавать дорогие препараты».

ЧТО ДЕЛАТЬ

Если нет сговора, значит главная проблема в том, что отрасль слабо урегулирована законодательно. По мнению экспертов, нужно предусмотреть возможность заключения долгосрочных договоров государства с фармацевтическими компаниями, чтобы была возможность проводить поставки без ежегодного аукциона, заменяющего качественный продукт более дешевым дженериком.

Первый шаг в этом направлении предложил Минздрав на уходящей неделе. Он вынес на обсуждение проект постановления, которое зафиксирует цены на 735 жизненно важных препаратов до конца 2020 года. Вот только важно, чтобы эти цены были приемлемыми не только для покупателя, а для производителя тоже. Иначе он просто покинет наш рынок.

В отношениях с аптечными сетями должны быть не только рыночные механизмы, но и госзаказ, гарантирующий наличие дешевых лекарств в каждой аптеке, либо закон об обязательном перечне препаратов, которые должны находиться на полках.

И должны нести хоть какую-то ответственность врачи, если они продолжают назначать пациентам те заменители, которые вызывают негативный эффект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отечественные препараты стали пользоваться большим спросом у россиян

Согласно данным аналитической компании DSM Group, которая занимается мониторингом аптечных продаж в России, в 2019 году отмечается рост продаж препаратов отечественного производства. Так, в январе увеличение составило 17% в рублях и 6% в упаковках, в сравнении с аналогичным периодом минувшего года. В феврале прирост составил еще плюс 10% в рублях (подробности)