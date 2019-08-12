В Минпросвещении отказались вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

СЕГОДНЯ 22:33 2019-08-12T22:43:35+03:00

Ольга Васильева подчеркнула, что право сдать единый госэкзамен для тех, кто после девятого класса поступил в профобразовательные учреждения, закреплено законом

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Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что выпускники техникумов и колледжей имеют право сдавать единый государственный экзамен. Однако, по ее мнению, введение обязательной сдачи для данной категории учащихся "нецелесообразно".

- И мы действительно рассматривали вопрос обязательного ЕГЭ. Однако приняли решение, что вводить его пока нецелесообразно, - заявила Васильева.

При этом она подчеркнула, что право сдать ЕГЭ для тех, кто после девятого класса школы поступил в профобразовательные учреждения, закреплено законом.

- Другой вопрос - нужен ли этот экзамен выпускникам СПО как обязательный, - подытожила Васильева, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что почти 100 позиций исчезнет из перечня профессий и специальностей СПО. Министр просвещения Ольга Васильева подчеркнула, что некоторые из них давно устарели или не пользуются популярностью у абитуриентов.

ИСТОЧНИК KP.RU