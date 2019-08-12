2019-08-12T23:10:38+03:00
Общество

В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмах

В ведомстве подчеркнули, что в случае если меру пресечения человеку меняют, в том числе в связи с заболеванием, то медработником ему выдается направление в медицинскую организацию
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмахВ Минюсте разработали проект приказа о паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Министерство юстиции РФ разработало проект приказа об оказании заключенным паллиативной помощи в СИЗО и тюрьмах.

В ведомстве подчеркнули, что в случае если меру пресечения человеку меняют, в том числе в связи с заболеванием, а он нуждается в дальнейшем лечении, то медработником ему выдается направление в медицинскую организацию.

В Минюсте подчеркнули, что медорганизации обеспечивают преемственность при оказании необходимой медицинской помощи в отношении указанных лиц, пишет "РИА-Новости".

К слову, ранее стало известно о том, что палаты паллиативной помощи для заключенных будут создаваться при всех больницах и медицинских частях учреждений уголовно-исполнительной системы России.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в марте текущего года российский глава Владимир Путин подписал закон об оказании паллиативной помощи в России. В частности, документ закрепляет права пациента на облегчение боли наркотическими лекарственными препаратами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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