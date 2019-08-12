Экс-замминистра культуры Пирумова отпустили под домашний арест

12 Авг. 23:25 2019-08-12T23:41:50+03:00

Такое же решение суд принял в отношении другого фигуранта дела о многомиллионных хищениях – Колесникова

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В понедельник, 12 августа, Мосгорсуд изменил меру пресечения для обвиняемого по так называемому «делу реставраторов» бывшего замминистра культуры Григория Пирумова на домашний арест. Такое же решение было принято и в отношении другого фигуранта дела о многомиллионных хищениях – руководителя группы компаний «Роспан» Никиты Колесникова, его тоже выпустили из-под стражи.

По словам адвоката экс-замминистра Федора Куприянова, Пирумов будет находиться под домашним арестом в своей московской квартире как минимум до 16 ноября. В СИЗО он провел год и три месяца – по второму уголовному делу. Следствие просило продлить содержание под стражей для обоих подозреваемых, но суд учел позицию сторон защиты, уверяющей, что они не собираются сбегать или каким-либо образом влиять на свидетелей, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октября 2017 года суд приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима за хищения при реставрации объектов культурного наследия, а в мае 2018-го бывший чиновник стал подозреваемым по второму уголовному делу, на этот раз – о хищениях на стройках Эрмитажа.

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Григория Пирумова доставили в здание СК России. С собой на допрос ранее судимый чиновник взял две бутылки кефира, которые должны будут пригодится ему в СИЗО. Дело серьезное: следователи ФСБ России выявили в громком «деле реставраторов» новый преступный эпизод на 450 миллионов рублей (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU