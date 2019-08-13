Власти Парижа очистят улицы от загрязнения свинцом после пожара в Нотр-Даме

СЕГОДНЯ 12:04 2019-08-13T12:04:29+03:00

В результате пожара обрушился шпиль и пострадали несущие конструкции. Реликвии, хранившиеся в Нотр-Даме, от огня не пострадали Фото: REUTERS

Для борьбы с тяжелым металлом будет использован специальный химический состав.

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Операция по очистке кварталов, прилегающих к территории Нотр-Дама, от загрязнения свинцом стартовала в Париже. Власти города запустили крупную операцию по обработке почвы и всех элементов городского благоустройства.

Парижская префектура уже принимала меры по дезактивации улиц после трагедии, однако они оказались неэффективными. В ходе пожара по городу распространились порядка 400 тонн свинца, находившегося на крыше собора. Загрязнения пытались смыть водой под сильным напором, но это не принесло результата.

В настоящее время кварталы, окружающие Нотр-Дам, обрабатываются специальным химическим раствором. После этого, на асфальтовое покрытие, фонарные столбы и скамейки будет нанесен гель, поглощающий свинец. Покрытию будет необходимо полностью «схватиться», после чего его удалят спустя восемь часов.

Как сообщает радиостанция France Info, программа по дезактивации продлится до 23 августа. После удаления геля будут замерены показатели уровня свинца и по необходимости процедура очистки будет повторена еще несколько раз.

Напомним, один из главных символов французской столицы загорелся 15 апреля. Предположительно, возгорание могли спровоцировать реставрационные работы, проводившиеся в здании собора. В результате пожара обрушился шпиль и пострадали несущие конструкции. Реликвии, хранившиеся в Нотр-Даме, от огня не пострадали.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/703400" frameborder="0"></iframe> Собор Парижской Богоматери: история утраченного символа Франции.Главный символ Франции - Собор Парижской Богоматери - почти полностью сгорел. Нотр-Дам-де-Пари простоял около девяти веков. Выдержал Наполеона, Гитлера, революцию... Но не вынес банальных ремонтных работ

ИСТОЧНИК KP.RU